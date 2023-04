Philips: chega ao mercado monitor SuperWide, webcam de 5 MP e cancelamento de ruído

Da Redação

Do 33Giga



04/04/2023 | 10:55



A Philips colocou nas prateleiras o monitor 45B1U6900CH. Com o objetivo de facilitar o fluxo de trabalho, o equipamento tem tela de 44,5 polegadas (113 cm. diagonal), resolução de 5120 x 1440.

Entre outras características que chama a atenção no Philips 45B1U6900CH, as voltadas a multitarefa de profissionais se destacam. São elas: uma webcam de 5 MP, docking USB-C com RJ45, uma tela SuperWide de 32:9 e uma tela curva com ângulos de visão de 178/178 graus.

O Philips 45B1U6900CH permite que os profissionais abram facilmente várias janelas e tenham uma perspectiva extra ampla para visualizar o conteúdo de fotos, vídeos e outros arquivos importantes para o seu cotidiano.

Além disso, o Monitor Curvo VA Display produz ângulos de visualização amplos, de 178/178 graus e curvatura de 1500R para imagens nítidas e de alto contraste e uma experiência geral mais imersiva.

Otimizado para uma melhor experiência de videoconferência, o monitor Philips 45B1U6900CH é equipado com um microfone cancelador de ruído e uma webcam de 5 MP embutida para chamadas de reunião de alta qualidade.

A webcam pop-up também ajuda na produtividade individual com o Windows Hello; os sensores avançados para reconhecimento facial registram cada usuário em todas as suas contas Windows em segundos.

Outra característica importante a ser observada para melhorar seu espaço de trabalho no Philips 45B1U6900CH é a doca USB-C com RJ45. Com esse sistema de acoplamento, os profissionais podem se conectar à rede com RJ45, configurar o fornecimento de energia a seu dispositivo conectado, experimentar uma saída de vídeo de alta resolução e conectar um dispositivo externo para transferência de dados de alta velocidade.

Além do docking USB-C, o Philips 45B1U6900CH também tem muitas outras características que podem ajudar os profissionais a completar suas tarefas diárias.

Essas incluem, mas não estão limitadas a:

Display HDR 400 para certificação VESA,

coloração de alta qualidade na tela,

um gancho de fone de ouvido para facilitar a arrumação,

e MultiClient Integrated KVM para controlar uma configuração de dois PCs no mesmo monitor.

Sem mencionar que a certificação TUV Rheinland Eyesafe RPF 50 do monitor garante proteção contra a tensão ocular induzida pela luz azul com seu sempre presente filtro de luz azul no monitor.

Para os profissionais que desejam aumentar a produtividade do fluxo de trabalho, o Philips 45B1U6900CH é ideal para atender a essas necessidades. O monitor estará disponível para compra a partir de abril, com valor sugerido de R$ 8.799.