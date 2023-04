Aneel aprova reajuste médio de 9,28% para as tarifas de Energisa Mato Grosso do Sul

04/04/2023 | 10:47



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 4, um reajuste médio de 9,28% para as tarifas dos consumidores atendidos pela Energisa Mato Grosso do Sul. Os novos valores passam a valer a partir do próximo sábado, dia 8.

O efeito, contudo, é diferente para cada grupo de consumidores. Para os atendidos em alta tensão, como as indústrias, o impacto médio será de 6,28%. Já para os conectados em baixa tensão, como os residenciais, será de 10,48%. Para os residenciais, o efeito será de 9,58%.

Os porcentuais compõem o processo de revisão tarifária da empresa, que contempla uma análise completa dos componentes das tarifas e dos parâmetros que envolvem a operação e o equilíbrio econômico da concessão. Esses processos são feitos a cada quatro ou cinco anos.

Segundo a área técnica da agência reguladora, medidas foram aplicadas para atenuar os efeitos do reajuste aos consumidores. Como exemplo, a devolução de créditos tributários de PIS/Cofins cobrados indevidamente, prevista em lei, teve efeito de -5,74%.