Desabamento da saúde

04/04/2023 | 10:34



A circunstância é tão esdrúxula que espanta. Pacientes que, desde sexta-feira, foram em busca de socorro médico na Unidade Básica de Saúde União, no bairro Alvarenga, em São Bernardo, encontraram as portas lacradas e nenhuma informação sobre alternativas de atendimento. A razão do fechamento foi apurada ontem pela equipe de reportagem deste Diário: o teto da UBS ameaçava ruir e desabar sobre a cabeça de pacientes e funcionários do posto, administrado pela Prefeitura. A situação chegou a tal ponto que técnicos da Defesa Civil do próprio município interditaram o imóvel. Preocupado com o episódio, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) promete acionar o Ministério Público.

O descaso com as unidades básicas da cidade não é caso isolado. Além da UBS União, posto localizado na Vila São Pedro também apresenta problemas estruturais, como rachaduras no teto e nas paredes. Enquanto isso, a gestão Orlando Morando (PSDB) sequer tem programa de recuperação de imóveis em vigor – um deles, segundo o Paço, está sendo licitado. Por que está fazendo isso somente agora é pergunta sem resposta. Aliás, se não fosse a equipe deste jornal questionar a Prefeitura sobre a falta de informação aos munícipes sobre alternartivas de atendimento aos munícipes do Alvarenga, aliás, é possível que a administração não tivesse vindo a público para dar as explicações necessárias.

A ameaça de iminente desabamento no teto da UBS União expõe graves falhas na manutenção das edificações onde funcionam serviços de suma importância à população. Pacientes que procuram socorro médico se depararam com portas cerradas enquanto o prefeito parece estar apenas preocupado em vender para construtoras o patrimônio imobiliário da cidade. É de se questionar as razões de tamanho descaso com a saúde, que constitucionalmente deve receber, no mínimo, 15% do Orçamento. Quando se necessita recorrer à Promotoria para que problema em unidades básicas seja solucionado, a população, infelizmente, já se tornou refém de administração despreocupada com o seu bem-estar.