Empolgada com o Água Santa, torcida de Diadema veste a camisa do Netuno

Da Redação



04/04/2023 | 10:20



“Acredito que o Água Santa vai ganhar e ser campeão. Está todo mundo animado na cidade”, diz o comerciante Francisco Bezerra, 58, ao definir o clima em Diadema depois da vitória do Netuno contra o Palmeiras no último domingo (2), na Arena Barueri, pelo primeiro jogo da final do Paulistão.

Rosário Borges, motorista de aplicativo, 37, falou sobre o clima na cidade. “Foi maravilhoso. O Água Santa vai pra cima. O time está com um espírito de garra, não deram espaço. E isso foi bom porque o ataque do Palmeiras é muito veloz”, disse. “Falta patrocínio (para o Netuno). Se tivessem mais poderiam segurar alguns jogadores. Se tivesse um pouco mais de investimento seria bem melhor e mais fácil, porque capacidade de futebol o clube tem.”

Nas redes sociais, torcedores enviaram diversas mensagens de apoio aos jogadores. Uma torcedora, por exemplo, afirmou que a equipe precisa trabalhar o emocional durante esta semana para conseguir o título no próximo domingo (8). A tarefa não vai ser fácil, mas não é impossível.

O Água Santa venceu a primeira partida por 2 a 1, uma vantagem pequena. No entanto, joga pelo empate contra o Palmeiras no Allianz Parque, que estará cheio no próximo jogo. Outro fator que pode contar para o Água Santa é o fato de o Palmeiras jogar nesta quarta-feira (5) contra o Bolívar, na Bolívia, pela Libertadores.

FUTURO

Após o Paulistão, o Água Santa não participará de mais nenhuma competição neste ano. No período, o clube deve investir na reforma de seu Estádio. O técnico Thiago Carpini, de contrato renovado até dezembro de 2024, concluirá cursos técnicos na Europa no segundo semestre. Com a boa campanha no Paulistão, o Água Santa se classificou para o Campeonato Brasileiro da série D do ano que vem.