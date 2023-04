Ricardo Alface faz jogo duplo para fugir do paredão. Veja o que rolou na madrugada do BBB23

04/04/2023 | 10:10



E vamos de mais um resumo da madrugada do BBB23? Pois bem, a noite foi marcada por muita lavação de roupa suja, efeito esperado depois de um bom Jogo da Discórdia, né? Os brothers repercutiram bastante os temas levantados na famosa reunião de condomínio e tem brother já focado em fugir do paredão.

Fred Nicácio e Aline Wirley

Fred e Aline se desentenderam no Jogo da Discórdia após o brother acusar a sister de ter exposto uma conversa íntima entre eles. O médico chegou a chamar a cantora de omissa e planta e não demorou para que os dois voltassem a brigar.

- Fredão, não preciso que você se lamente por mim, disse Aline.

- Eu não quero conversar com você, Aline. Tá muito feio seu papel. Muito feio.

- Feio por quê?, respondeu ela.

- Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você no Jogo da Discórdia? Que papelão! Que coisa feia! Feia demais, um papelão horrível.

- Bom, você mesmo disse que não queria conversar. Então só não fale sobre mim, completou Aline, que deixou o local.

Bruna Griphao e Sarah Aline

E não ficou só nisso! Sarah e Bruna também trocaram farpas no Jogo da Discórdia, mas não chegaram a se enfrentar novamente. Em quartos separados, elas falaram sobre o conflito:

Enquanto Bruna falava mal de Sarah:

- Eu poderia tranquilamente falar o quanto ela é hipócrita [...] Ela não sabe reagir bem às coisas, vocês viram como ela muda?

Sarah falava mal de Bruna:

- Falou todos os palavrões do mundo, foi arrogante com todo mundo, até com as pessoas que ela gosta. E depois fala que reconhece? Aí fica fácil, né? Não é tão simples assim.

Estratégias de Ricardo Alface

Enquanto isso, Ricardo Alface já está tentando fugir do paredão. Em conversa com o Deserto, ele disse que estaria disposto a votar no quarto Fundo do Mar.

- Quanto mais vocês descobrirem coisas do Fundo do Mar, para ter mais alvo de lá, o meu fica fora da reta.

Eita!