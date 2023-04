Ônibus são incendiados após morte de ladrões na região

Luana Mello



04/04/2023 | 10:02



Criminosos atearam fogo em dois ônibus do transporte público de São Bernardo e um de Diadema, na noite desta segunda-feira (03). Em São Bernardo, o veículo estava parado no ponto final, no bairro do Jordanópolis, quando quatro indivíduos em duas motos obrigaram o motorista a se afastar e colocaram fogo no ônibus.

Em Diadema, o transporte também estava parado no ponto final na Vila São José, quando foi atacado pelos criminosos.

Nos dois casos, não houve feridos.

A polícia investiga se os ataques têm alguma relação com a morte de dois assaltantes na avenida Corredor ABD.

Investigação em andamento.