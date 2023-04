Filippi retoma comando do Paço de Diadema após dois meses afastado

Da Redação



04/04/2023 | 09:46



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), voltou ontem à Prefeitura. Ele ficou em licença médica por cerca de dois meses para se recuperar de uma cirurgia para troca de válvula aórtica devido à endocardite bacteriana. O prefeito chegou pela manhã no Paço e se encontrou com alguns secretários antes de receber a maquete do Quarteirão da Educação, maior complexo educacional da cidade, que está em construção no Jardim Promissão.

“É um grande presente que recebi aqui. Queremos uma educação de qualidade em Diadema, como a Aninha (Ana Lucia Sanches, secretária de Educação) e sua equipe têm empregado aqui na nossa cidade. O Quarteirão da Educação é um símbolo deste avanço”, disse Filippi.

Filippi precisou passar por procedimento cirúrgico no fim de janeiro. Nos últimos meses, se recuperou em sua casa, mas já vinha fazendo conversas virtuais com o secretariado e com vereadores. Durante o período de licença, a Prefeitura foi administrada pela vice-prefeita, Patty Ferreira (PT).

“Quero agradecer às orações e mensagens de carinho que recebi durante todo esse período da minha recuperação. Com certeza elas foram fundamentais na minha reabilitação. Retorno muito mais motivado para dar andamento às políticas públicas que vão transformar Diadema”, disse Filippi.