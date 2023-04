Taxas futuras de juros ficam de lado em dia de exterior mais calmo

04/04/2023 | 09:49



Os juros futuros operam ao redor da estabilidade na manhã desta terça-feira, 4, em dia de agenda mais esvaziada e com dólar mais fraco ante o real e exterior mais positivo. O mercado digere comentários da diretora de assuntos internacionais do Banco Central, Fernanda Guardado, que afirmou ao jornal Valor Econômico que ainda não é possível antecipar quando será possível o início dos cortes da taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano. Logo mais o Tesouro faz leilão de NTN-B e LFT (11h00).

Às 9h10 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,22%, de 13,20% no ajuste de segunda-feira, 3. O DI para janeiro de 2025 marcava 11,97%, mesma taxa do ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 exibia taxa de 12,02%, de 12,05%, e o para janeiro de 2029 marcava 12,44%, de 12,47%.