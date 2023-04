Facebook é condenado por invasão de perfil

Da Redação



04/04/2023 | 09:36



O juiz da 3ª Vara Cível de Santo André, Flávio Pinella Helaehil, condenou o Facebook do Brasil a pagar R$ 7.000 a uma usuária do Instagram que teve o perfil invadido por criminosos, que estão se passando por ela para aplicar golpes.

De acordo com o magistrado, o Facebook, que administra o Instagram, é responsável por oferecer o serviço aos clientes.

“Trata-se de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e, de acordo com a definição legal, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor. Ressalto que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação do dever que a lei já confere ao fornecedor de serviços, na medida em que o art. 14, § 3º, inciso I da lei nº 8.078/90, incumbe ao fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”, citou em trecho da sentença proferida na última sexta-feira (31). “A autora teve violadas sua privacidade e a segurança de seus dados, o que configura dano moral.”

O juiz ainda determinou que o Facebook reestabeleça a conta da usuária no prazo de 10 dias. Caso não cumpra, a empresa será multada diariamente em R$ 500 durante 30 dias. O magistrado determinou ainda que o Facebook arque com os honorários advocatícios em 10% o valor da condenação.





OUTRO LADO

Questionada, a empresa disse não ter culpa da invasão sofrida pela usuária. “A responsabilidade pela senha cadastrada é do usuário. Afirmou que há cuidados recomendados para fortalecer a segurança e não é obrigado a armazenar ou fornecer dados. Alegou que a autora deve fornecer e-mail seguro para iniciar o procedimento de recuperação da conta”, citou o magistrado, em resumo, no relatório da sentença.