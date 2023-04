TRON Lightcycle / Run – Conheça a montanha-russa mais rápida da Disney World

Redação

Inaugurada oficialmente em 4 de abril, a atração TRON Lightcycle / Run chega ao parque temático Magic Kingdom com um status e tanto: o de montanha-russa mais rápida da Disney World. E o melhor de tudo é que a adrenalina é descarregada logo de cara, já que a arrancada leva o trenzinho, composto por uma série de “motos futuristas”, a 95 km/h.

Isso não significa, porém, que a aventura é extremamente radical. Pelo contrário. Após o início eletrizante, todos entram em uma área fechada, com muitas luzes e efeitos sonoros. A música acompanha todo o trajeto, deixando-o ainda mais imersivo, e o que se vê pela frente são curvas gostosas e nada de loopings, torcidas de trilhos ou algo do tipo. Prova disso é que a altura mínima para entrar na atração é 1,22 metro.

Outra curiosidade de TRON Lightcycle / Run é que ela é a primeira atração da Disney World a contar com locker. Malas, bolsas, chapéus e itens maiores devem ser deixados em armários gratuitos, acessíveis por meio de Magic Bands (pulseira da Disney) ou o ingresso do parque. Itens menores, como celulares, óculos ou carteiras, podem ser colocados em um pequeno compartimento localizado em cada Lightcycle, como são chamadas as motos.

Fotos da TRON Lightcycle / Run

Como é TRON Lightcycle / Run

Situada na área Tomorrowland (à direita do Castelo da Cinderela, para quem o observa de frente), ao lado da Space Mountain, montanha-russa no escuro clássica do Magic Kingdom, TRON Lightcycle / Run tem uma estrutura insinuante, com uma cobertura repleta de curvas harmoniosas. Do lado de fora, é possível ver parte do trilho e as Lightcycle passando em alta velocidade.

Ao todo, foram necessárias mais de 3,8 mil peças de aço com aproximadamente 1,9 mil toneladas para criar a atração. O comprimento da pista é pouco superior a 910 metros. A cobertura abrange mais de 4,6 metros quadrados e tem 32 metros de altura. Mais de 1,2 mil luzes transmitem um efeito azulado belíssimo durante a noite.

A premissa da experiência, que foi importada da Shanghai Disneyland, na China, e é inspirada no filme TRON – O Legado, é fazer com que os visitantes, como membros da Equipe Azul, vençam uma corrida contra os vilões da Equipe Laranja.

Uma vez na Lightcycles, prepare-se para entrar em um divertido universo de jogos de luz, som e velocidade. A missão implica em acelerar por oito Portais de Energia para derrotar o ameaçador grupo de programas (a tal Equipe Laranja).

Como funciona a fila da TRON Lightcycle / Run

Por enquanto, TRON Lightcycle / Run está funcionando apenas com fila virtual. Para entrar nela, é preciso baixar o aplicativo My Disney Experience. O acesso à fila, que é limitado, fica disponível apenas no dia da visita ao parque para quem já fez reserva para entrar no Magic Kingdom.

Há também a opção de comprar, no dia da visita, uma entrada individual na Lightning Lane, também por meio do aplicativo My Disney Experience. Esse tipo de acesso também é limitado. Inicialmente, filas tradicionais de stand-by não estarão disponíveis para a TRON Lightcycle / Run.

Veja aqui tudo que você precisa saber sobre reserva de parque na Disney, Lightning Lane e Genie.

TRON Lightcycle / Run – Curiosidades

O veículo de Lightcycle da TRON Lightcycle / Run incorpora áudio e iluminação, bem como uma contenção de segurança que permite que os ciclistas se inclinem para a frente ao longo do ciclo.

incorpora áudio e iluminação, bem como uma contenção de segurança que permite que os ciclistas se inclinem para a frente ao longo do ciclo. A trilha sonora da atração foi escrita pelo compositor Joseph Trapanese.

A área de mais de 40 mil metros quadrados da atração é a maior expansão do Magic Kingdom Park desde que a New Fantasyland foi inaugurada, em dezembro de 2012.

Glossário da TRON Lightcycle / Run

Digitizers : Duas câmaras em que o laser Shiva realiza um “procedimento de digitalização” nos Usuários, preparando-os para o mundo do Grid.

: Duas câmaras em que o laser Shiva realiza um “procedimento de digitalização” nos Usuários, preparando-os para o mundo do Grid. Energy Gates: Marcadores digitais que Usuários e Programas competem para “capturar”. A primeira equipe a capturar todos os oito Gates é declarada vencedora.

Marcadores digitais que Usuários e Programas competem para “capturar”. A primeira equipe a capturar todos os oito Gates é declarada vencedora. Grid: O mundo digital criado por Kevin Flynn.

O mundo digital criado por Kevin Flynn. Grid do jogo : Uma arena de competição dentro do mundo digital do Grid, onde a competição ocorre.

: Uma arena de competição dentro do mundo digital do Grid, onde a competição ocorre. Programas : Seres digitais que vivem no Grid, criados por humanos por meio de código de computador. Eles são os oponentes dos Usuários no Lightcycle / Run.

: Seres digitais que vivem no Grid, criados por humanos por meio de código de computador. Eles são os oponentes dos Usuários no Lightcycle / Run. Shiva laser : O ENCOM SHV 20905 é o canal pelo qual os Usuários humanos passam do mundo real para o mundo digital do Grid.

: O ENCOM SHV 20905 é o canal pelo qual os Usuários humanos passam do mundo real para o mundo digital do Grid. Sync Chamber : A estação de carga onde os Usuários embarcam em Lightcycles, “sincronizando” seus corpos aos veículos.

: A estação de carga onde os Usuários embarcam em Lightcycles, “sincronizando” seus corpos aos veículos. TRON Plaza : A área ao redor de TRON Lightcycle / Run . Boa parte dela é coberta por uma estrutura distinta, que visa expressar harmonia biológica e tecnológica.

: A área ao redor de . Boa parte dela é coberta por uma estrutura distinta, que visa expressar harmonia biológica e tecnológica. Upload Conduit : Sob a cobertura do TRON Plaza, esta seção de “trilha” transporta dados que estão sendo carregados do Launcher para o Grid do jogo, muito parecido com um cabo de fibra óptica. Essa peça única de tecnologia, co-criada por Sam Flynn, permite que a informação digital que viaja ao longo de suas linhas seja vista por observadores externos, do “mundo real” e vice-versa. É por isso que os espectadores na Tomorrowland são capazes de “ver” um trem de Lightcycle acelerando, e os Usuários podem ter vislumbres da área circundante de seu veículo.

: Sob a cobertura do TRON Plaza, esta seção de “trilha” transporta dados que estão sendo carregados do Launcher para o Grid do jogo, muito parecido com um cabo de fibra óptica. Essa peça única de tecnologia, co-criada por Sam Flynn, permite que a informação digital que viaja ao longo de suas linhas seja vista por observadores externos, do “mundo real” e vice-versa. É por isso que os espectadores na Tomorrowland são capazes de “ver” um trem de Lightcycle acelerando, e os Usuários podem ter vislumbres da área circundante de seu veículo. Usuários : Seres humanos que devem ser digitalizados para visitar o Grid e competir em TRON Lightcycle / Run.

: Seres humanos que devem ser digitalizados para visitar o Grid e competir em TRON Lightcycle / Run. Team Green Post-Show Space apresentado pela Enterprise: Depois de competir em uma corrida épica e retornar à Tomorrowland, os Usuários são apresentados a uma nova equipe de corrida ousada e seu poderoso e moderno Lightcycle.

