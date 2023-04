Como os superapps estão revolucionando a tecnologia móvel

Da Redação, com assessoria

04/04/2023 | 08:55



*Por Enio Moraes // Nos últimos anos, o conceito de superapps emergiu como um divisor de águas na indústria de tecnologia móvel. Com plataformas all-in-one, que permitem aos usuários acessar uma ampla gama de serviços e recursos a partir de um único aplicativo, eles dispensam a necessidade de baixar vários programas ou alternar entre eles.

A solução já se tornou extremamente popular em partes do mundo, especialmente na Ásia, onde aplicativos como WeChat e Grab se tornaram parte integrante da vida diária. O impacto potencial dos superapps, em nossa sociedade, é extremamente significativo, sendo essencial entender como essa tecnologia funciona e o que ela significa para o futuro.

Um dos principais benefícios da ferramenta é a capacidade de simplificar e otimizar a experiência móvel. Ao oferecer uma ampla gama de serviços e recursos em um só ambiente, os superapps reduzem a necessidade dos usuários baixarem e alternarem entre vários programas. Isso pode levar a uma experiência móvel mais perfeita, eficiente e personalizada, resultando em maior satisfação e engajamento do usuário.

Os ditos superaplicativos também estão sendo usados para impulsionar a inovação e criar novas oportunidades de negócios. Ao oferecer uma ampla gama de serviços e recursos, também podem fornecer uma plataforma para pequenas empresas e empreendedores alcançarem novos clientes e expandirem seus negócios, o que tende a resultar em um maior crescimento econômico e à criação de novos empregos, especialmente nos países em desenvolvimento.

Por exemplo, um usuário na China precisa reservar um táxi para chegar ao trabalho. Em vez de abrir um aplicativo separado para carona e pagamento, o usuário abre o WeChat, um superaplicativo que oferece diversos serviços. Dentro dele, o cliente pode solicitar uma carona, pagar a corrida usando o WeChat Pay e até enviar uma mensagem diretamente ao motorista, se necessário.

Depois do trabalho, se essa pessoa deseja pedir comida para entrega, em vez de abrir um aplicativo separado, abre o mesmo WeChat. Dentro dele, pode navegar por diferentes restaurantes e cardápios, fazer um pedido e pagar usando o WeChat Pay.

Ao usar um superapp, como o WeChat, o usuário simplifica a experiência móvel, eliminando a necessidade de baixar e alternar entre vários aplicativos, o que leva ao acesso a uma ampla gama de serviços e recursos a partir de um único aplicativo, resultando em uma experiência móvel mais integrada e eficiente.

Os superapps são um divisor de águas no setor de tecnologia móvel, com o potencial de simplificar e agilizar a experiência móvel, impulsionar a inovação e criar novas oportunidades de negócios. No entanto, é essencial permanecer vigilante sobre os riscos potenciais associados a essa tecnologia e garantir que as salvaguardas adequadas sejam implementadas para proteger os indivíduos e a sociedade como um todo.

*Enio Moraes é CIO na Semantix, brasileira pioneira em deep tech na Nasdaq e especialista em dados