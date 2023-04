SP: Padre Júlio pede 'trégua na Semana Santa' na retirada de barracas de moradores de rua

04/04/2023 | 07:52



O padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, aguarda uma resposta do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, a um pedido de trégua na retirada de barracas de moradores de rua durante a Semana Santa. A solicitação foi enviada por mensagem nesta segunda-feira, 3,, no dia em que a Prefeitura retomou a remoção das barracas após autorização judicial. "Nós pedimos uma trégua na Semana Santa e a disponibilização de locais adequados para essas pessoas. Queremos conversar", afirmou o religioso nesta terça-feira, 5, durante entrevista à Rádio Eldorado.

Segundo o padre Júlio, a remoção está sendo feita "de forma truculenta, indiscriminada e violenta". Ele ainda ressaltou que os atingidos não recebem o contralacre e não sabem para onde os materiais são levados. Entre os itens apreendidos, de acordo com o padre, estão alimentos e medicamentos, o que é proibido por um decreto de 2020 da própria administração municipal. O padre é um dos autores da ação judicial que obteve em fevereiro a suspensão da remoção das barracas, decisão liminar que foi derrubada agora. Ele anunciou a intenção de recorrer.