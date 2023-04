BC da Austrália (RBA) mantém taxa básica de juros em 3,60% ao ano

04/04/2023 | 07:16



O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros em 3,60% ao ano, conforme decisão divulgada nesta terça-feira, 4. Segundo o comunicado, a instituição descreve que a pausa no aperto monetário possibilita uma avaliação das perspectivas em meio ao cenário de incerteza, mas considera que mais altas de juros podem ser necessárias.

"O Conselho (do RBA) reconhece que a política monetária opera com defasagem e que ainda não se fez sentir todo o efeito deste aumento substancial das taxas de juro. O Conselho tomou a decisão de manter as taxas de juros estáveis neste mês para dar mais tempo para avaliar o impacto do aumento das taxas de juros até o momento e as perspectivas econômicas", diz o comunicado. O BC australiano elevou os juros em 3,5 pontos porcentuais desde maio do ano passado.

A avaliação da instituição é que, na Austrália, a inflação já atingiu seu pico e o crescimento econômico desacelerou, mas que o mercado de trabalho continua apertado. No âmbito global, o RBA considera que a inflação continua "muito alta" e que as perspectivas para a economia seguem "moderadas".

"Os recentes problemas do sistema bancário nos Estados Unidos e na Suíça resultaram em volatilidade nos mercados financeiros e em uma reavaliação das perspectivas para as taxas de juros globais. Espera-se também que esses problemas levem a condições financeiras mais rígidas, o que seria um obstáculo adicional para a economia global", diz o comunicado, acrescentando que o sistema bancário australiano "é forte, bem capitalizado e altamente líquido".