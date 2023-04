Athletico-PR acerta vinda de Thiago Andrade para reforçar ataque na Libertadores

03/04/2023 | 20:38



Depois de acertar com William Bigode, o Athletico-PR anunciou contratação do atacante Thiago Andrade, nesta segunda-feira, no último dia de transferência da janela internacional. O jogador chega para deixar o elenco ainda mais forte visando não só a disputa da Libertadores, mas também o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Com passagens pela base de Fluminense e Bahia, onde fez sua estreia como profissional, o jogador atuou ainda em Portugal e chega contratado por empréstimo junto ao New York City até o final do ano. O reforço chegou ao Brasil nesta segunda-feira e foi aprovado nos exames médicos. Atacante de ofício, ele vai usar o número 19 durante a sua passagem pelo time paranaense.

"Mudar de país nesse momento se deve principalmente ao projeto que o Athletico oferece. Estou vindo para um clube grande que tem uma estrutura acima da média. Venho para buscar o meu trabalho, entregar o meu melhor e ajudar o clube", afirmou o atleta.

Seu último clube foi o New York City. Lá ele entrou em campo 44 vezes e marcou sete gols. Thiago falou da oportunidade de voltar a atuar no Brasil, mas não escondeu que o seu grande desejo é poder disputar uma Libertadores.

"Todo atleta sonha em jogar uma competição como a Libertadores. É um campeonato de alto nível, com vários jogadores de destaque, que sempre estão buscando esse título para entrar para a história."

Em sua curta trajetória como profissional, ele tem dois troféus na carreira: campeão da MLS em 2021, e campeão da Campeones Cup. Os dois títulos foram conquistados pelo New York City. Pelo clube americano, ele também foi eleito duas vezes um dos melhores atletas da liga para jogadores com idade até 22 anos.