Mulher é presa ao tentar levar carga de fuzis e pistolas do Rio para Salvador em ônibus

03/04/2023 | 18:26



Uma mulher que viajava de ônibus do Rio de Janeiro para a Bahia transportando fuzis e armas curtas foi presa pela Polícia Civil do Rio na madrugada desta segunda-feira, 3. Segundo policiais, Gabriela de Oliveira de Souza recebeu a carga na favela da Rocinha, na zona sul, para levar para Salvador. A presa vai responder pelos crimes de transporte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e associação para o tráfico de drogas.

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) que investigavam o tráfico de drogas descobriram que Gabriela transportaria o armamento para a Bahia em um ônibus comercial que partiria da Ilha do Governador, na zona norte. Os agentes localizaram o veículo, que foi abordado na altura do bairro da Penha, na zona norte, no início da madrugada.

Em vistoria no compartimento de bagagem, encontraram uma mala com dois fuzis, cinco pistolas e dez carregadores para pistolas, além de munições. Em seguida os agentes identificaram a dona da bagagem.

Ela afirmou à polícia que foi contratada para levar a mala do Rio à Bahia, recebeu-a de um desconhecido e não sabia qual era o seu conteúco. Mas os policiais encontraram nas redes sociais fotos da mulher portando fuzis e outras armas de fogo, em meio a outras pessoas armadas em uma comunidade.

Até à publicação deste texto, a reportagem não conseguiu localizar representantes da mulher presa para que se pronunciem sobre as acusações contra ela.