Reta final do BBB23 entra em modo acelerado com três eliminações; confira

03/04/2023 | 18:11



Aperta o cinto, modo turbo! O diretor Boninho decidiu dar mais uma movimentada na casa mais vigiada do Brasil, dessa vez o diretor ativou o modo acelerado e planejou três paredões com três provas do líder. Eita!

Com a grande final prevista para o dia 25 de abril, o público acompanhará três eliminações e três provas do líder. Dessa forma os participantes poderão turbinar o grande prêmio final, que já está em mais de dois milhões de reais.

Vale pontuar que a última festa do líder acontecerá na quarta-feira, dia 5. E aí, para quem vai a torcida de vocês?