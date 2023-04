Gerard Piqué acusa Shakira de não pensar em sua saúde mental

03/04/2023 | 18:10



O clima entre Gerard Piqué e Shakira está ficando cada vez mais tenso. Tudo começou com o surgimento de boatos sobre uma possível traição do jogador e terminou em Shakira lançando uma música repleta de indiretas ao ex-marido e sua namorada, apontada como pivô da separação.

Depois de todas as polêmicas envolvendo Piqué, Clara Chia e Shakira, o ex-jogador de futebol decidiu abrir o jogo e dar a sua opinião sobre o assunto durante o podcast espanhol do streamer Gerard Romero. Na entrevista, Gerard Piqué deixou bem claro que não gostou nada das indiretas que sua ex-mulher mandou na música em parceria com Bizarrap.

- Tudo bem jogar indiretas porque está na moda, mas as pessoas não pensam na consequência que as coisas podem ter a nível mental. Não temos consciência da outra pessoa até que alguém cometa suicídio. Eu estou muito decepcionado com o que a sociedade é.

Depois de falar sobre saúde mental, o atleta também falou sobre as mensagens maldosas que recebe. Mas, apesar de contar que está recebendo muito hate dos fãs de Shakira, ele disse que não se importa.

- Minha ex é da América Latina. Vocês não sabem o que eu cheguei a receber pelas redes sociais de gente que é fã dela. Muitas barbaridades. Não se importam com nada. São pessoas que não têm uma vida, mas não tenho que dar importância porque nunca vou conhecê-las, os trato como se fossem robôs.