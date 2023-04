Corinthians deixa Luan fora da lista de 50 inscritos para a Libertadores

03/04/2023 | 17:25



O Corinthians divulgou nesta segunda-feira a sua lista de 50 jogadores inscritos para a disputa da Libertadores. Nem mesmo o alto limite de inscrições, estabelecidos em 2020 por causa da pandemia de covid-19 e mantido pelo quarto ano seguido, abriu espaço para o questionado meio-campista Luan, que não entrou na relação.

A decisão da comissão técnica comandada por Fernando Lázaro indica que dificilmente o jogador de 30 anos, que tem contrato válido até dezembro deste ano, receberá uma nova chance no clube. Caso a diretoria não consiga negociá-lo até 20 de abril, data de encerramento da janela de transferências nacional, terá de continuar arcando com os altos custos salariais do atleta e ainda correrá o risco de vê-lo sair sem dar retorno aos cofres corintianos.

Luan está treinando separadamente do restante do elenco alvinegro, mas, ao menos até o meio de março, a reintegração era uma possibilidade considerada internamente, conforme admitido pelo presidente Duílio Monteiro Alves em coletiva de imprensa há cerca de duas semanas. "Depende mais dele do que do Corinthians, mas quero andar para frente. Está chegando o Chrystian (Barletta). Depende do Luan, do que vai rolar no dia a dia. Se chegar algo, vamos estudar", disse o dirigente, na ocasião.

Citado por Duílio, o atacante Christyan Barletta ainda não teve a oportunidade de estrear pelo Corinthians, já que apresentou-se após o São Bernardo, seu antigo clube, ser eliminado do Paulistão pelo Palmeiras, nas quartas de final, mesma fase em que o time alvinegro foi sucumbiu diante do Ituano.

A primeira partida do reforço pode ser na Libertadores, já que ele está entre os inscritos. Fora Barletta, não há nenhuma grande novidade, até porque a atuação da diretoria no mercado foi bastante discreta, em meio a uma política de contenção de gastos adotada pelo clube. Joias da base, como Guilherme Biro, Pedrinho e Giovane, recentemente convocados pela seleção sub-20, entraram na lista.

Goleiros

1 - Kauê

12 - Cássio

22 - Carlos Miguel

32 - Matheus Donelli

40 - Felipe Longo 50 -

Cadu

Laterais

2 - Rafael Ramos

6- Fábio Santos

13 - Léo Mana

16 - Vitor Meer

21 - Matheus Bidu

23 - Fagner

42 - Caipira

45- João Vinícius

Zagueiros

4 - Gil

14 - Caetano

25 - Bruno Méndez

31- Balbuena

34 - Murillo

46 - Renato

47 - João Pedro Meio-campistas

5 - Fausto Vera

7- Maycon

8 - Renato Augusto

15 - Paulinho

20 - Giuliano

24- Cantillo

26 - Biro

29 - Roni

30 - Matheus Araújo

33- Ruan Oliveira

35 - Breno Bidon

37 - Du Queiroz

39 - Pedrinho

44 - Gabriel Moscardo

49 - Ryan

Atacantes

9 - Yuri Alberto

10 - Róger Guedes

11 - Romero

17 - Giovane

18- Júnior Moraes

19 - Gustavo Silva

27 - Pedro

28 - Adson

36 - Wesley

38 - Arthur Sousa

41 - Felipe Augusto

43- Kayke

48 - Higor

77- Chrystian Barletta