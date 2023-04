Eduardo Costa revela que irá casar com Mariana Polastreli e comenta possibilidade de aumentar a família

03/04/2023 | 17:10



Vem casamento por aí! Eduardo Costa está com os planos a mil para oficializar a sua união com Mariana Polastreli. Durante o festival Buteco, do cantor Gusttavo Lima, o sertanejo concedeu uma entrevista ao Metrópoles e revelou que irá casar no civil na próxima semana.

- A gente mora junto há muito tempo e a gente já casou. E te conto mais, a gente vai casar no civil esta semana. Só a gente mesmo, meu povo, minha família, minha casa, confidenciou.

O cantor ainda deu detalhes sobre a cerimônia religiosa, e já adiantou que ocorrerá duas por conta da religião:

- A Mariana é evangélica e eu sou judeu. Nós temos religiões diferentes, então vamos fazer uma cerimônia tanto para ela quanto para mim. O importante é Deus está presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, na nossa família.

E as novidades não param por aí, já que o cantor ainda pretende aumentar a família com a amada:

- A gente está planejando uma menininha, se Deus quiser.