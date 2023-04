Patrícia Poeta se posiciona sobre incidente com Manoel Soares: - Coisas de programa ao vivo

03/04/2023 | 17:10



Patrícia Poeta passou por mais uma polêmica envolvendo sua dupla de apresentação, Manoel Soares. O momento é em que ela passa na frente do colega, enquanto ele conversava com o público de casa olhando para a câmera.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin a apresentadora se posicionou. Patricia explicou que assim que passou pela situação complicada percebeu que tinha passado por um erro ao vivo:

- Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo.

Logo após ter passado na frente do colega, Poeta já pediu desculpas para Manoel e o programa seguiu normalmente. Mas nem por isso os internautas deixaram o constrangimento passar em branco.

Alguns telespectadores falaram que Patrícia chega a ignorar Manoel Soares em algumas ocasiões durante o Encontro.