Com Dwayne Johnson no elenco, Disney anuncia live-action de Moana

03/04/2023 | 16:10



Nesta segunda-feira, dia 3, a Disney confirmou o live-action de Moana! Através de um vídeo de Dwayne Johnson, que irá interpretar Maui, o ator comenta sobre suas raízes polinésias, relembrando seu avô, e sobre a adaptação, que contará com o retorno dos principiais personagens da animação original, incluindo o porco Pua e o galinho Heihei.

A animação lançada em 2016 conta a história de uma jovem que parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível. No filme, Maui foi dublado por Dwayne, que agora dará vida ao personagem.

É uma honra dizer que estamos trazendo a bela história de Moana para a telona!, declarou Dwayne no post.

Esta história é minha cultura e é emblemática da força guerreira de nosso povo. Eu uso esta cultura com orgulho na minha pele e na minha alma, e esta oportunidade única na vida de me reunir com Maui, inspirada pelo espírito do meu falecido avô, High Chief Peter Maivia, é algo muito profundo para mim. Quero agradecer aos meus parceiros da Disney pelo forte comprometimento com esta empreitada especial, pois não há mundo melhor para homenagearmos a história de nosso povo, nossa paixão e nosso propósito do que através do universo da música e da dança, que está em o núcleo de quem somos como povo polinésio, contou o ator no anúncio.