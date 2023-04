Com o aumento das datas dos shows do RBD, SBT vai reprisar Rebelde

03/04/2023 | 15:10



Os fãs que sempre estiveram presentes para os integrantes do RBD, vão ganhar um presentão do Silvio Santos. Segundo informações da assessoria de imprensa do SBT, a emissora vai reprisar Rebelde, novela que deu origem ao grupo.

RBD está em alta com o aumento das datas de apresentações da turnê de reencontro da banda, que vão fazer oito shows entre São Paulo e Rio de Janeiro. Com todos os eventos tendo esgotado em horas.

A emissora de Silvio Santos confirmou a aquisição de Rebelde, mas não afirmou a data e o horário para a volta do sucesso. O programa foi exibido originalmente no Brasil de 2004 a 2006.

A novela que conta a história da escola Elite Way School, em que os jovens Roberta, Giovanni, Mia Colucci, Lupita, Miguel e Diego Bustamante, vivem grandes aventuras e romances. Durante as descobertas da adolescência, o grupo cria a banda RBD.

Dos integrantes originais do RBD, apenas Alfonso Herrera, que vivia o Miguel Arango, par romântico de Anahí, não vai participar da turnê de reencontro. Que terão seis shows em São Paulo, em dois locais, no Allianz Park e no Estádio do Morumbi.