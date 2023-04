7 motivos para sua empresa migrar para a nuvem

Da Redação, com assessoria

A tecnologia é capaz de promover escalabilidade e performance para negócios de todos os segmentos. Mas, aqueles que desejam mais flexibilidade e agilidade, devem considerar migrar para a nuvem, já que empresas que operam serviço nesse modelo crescem, em média, 26% mais rápido, segundo pesquisa da Deloitte.

“O ranking da Asia Cloud Computing Association (ACCA), que nomeia os países que oferecem melhores condições para computação em nuvem, colocou o Brasil em oitavo lugar, o que deixa claro que esse tipo de tecnologia já se consolidou em território nacional. Perspectivas da Gartner mostram que a maior parte das empresas também adotará a nuvem nas operações nos próximos anos. Os dados evidenciam que o investimento é válido e uma tendência para negócios em expansão”, pontua Vinícius Gallafrio, CEO da MadeinWeb, provedora de TI e transformação digital.

Se comparado à tecnologia mais atual, o armazenamento tradicional perde em diversos aspectos. A começar pelo custo elevado que manter um sistema desses tem, assim como a manutenção. A segurança também deixa a desejar, pois caso aconteça algum acidente no ambiente de trabalho, como incêndio ou enchente, há possibilidade de perda de dados importantes. “Vale lembrar que toda a estrutura deve ser atualizada, demandando tempo, recursos e mão de obra especializada”, completa o executivo.

De acordo com Vinícius, já existem diversas plataformas disponíveis que auxiliam a migrar para a nuvem, mas como cada uma possui características diferentes, é preciso contar com respaldo de um parceiro experiente e que conheça o software. “Os esforços precisam ser direcionados para facilitar e aprimorar os processos de monitoramento e gestão de ambientes de infraestrutura e serviços. Para isso, as ferramentas apropriadas são necessárias”, explica.

Motivos para migrar para a nuvem

1. Redução de custos

Servidores locais geram muitos gastos para uma empresa. Além do custo da instalação, ainda é necessário pensar em atualizações e substituições de máquinas, em caso de problemas irreparáveis. Ao optar por migrar para a nuvem, a responsabilidade fica à cargo do fornecedor, enquanto a equipe precisa apenas acessar os sistemas sem quaisquer preocupações.

2. Mais segurança

A computação em nuvem segue os padrões globais de segurança de infraestrutura e serviço. Além disso, em caso de equipamento danificado, nenhum dado é perdido.

3. Maior escalabilidade

A nuvem permite utilizar os recursos necessários. Isso significa que é possível redimensionar para mais ou menos a capacidade da infraestrutura seguindo as demandas atuais.

4. Agilidade

Por meio da tecnologia, os recursos podem ser adaptados mais rapidamente, com novas possibilidades de aplicações, serviços e recursos.

5. Melhorias constantes

Como o fornecedor é responsável por todo o sistema, está pensando constantemente nos recursos e melhorias que beneficiarão a todos. A atualização tecnológica é frequente e gera benefícios para as empresas.

6. Mobilidade

Após a pandemia de covid-19, muitas empresas adotaram o modelo remoto de trabalho. Como tudo é online – desde que leve consigo o dispositivo conectado à web –, os colaboradores podem acessar todas as informações importantes de maneira prática.

7. Backup em tempo real

Todos os arquivos são sincronizados da máquina diretamente para a rede, de maneira automática. Se houver qualquer falha no desktop, tudo estará salvo e pode ser recuperado.