Bolsas da Europa fecham mistas, com petroleiras em foco após decisão da Opep+

03/04/2023 | 14:16



Os mercados acionários da Europa fecharam mistos nesta segunda-feira, 3, em uma sessão marcada por temores com a inflação global, à medida que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados anunciou que fará cortes adicionais voluntários em sua produção da commodity. Contudo, papéis de petroleiras saltaram e apoiaram os principais índices acionários do continente.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,54% a 7.673,00 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, caiu 0,31%, a 15.580,92 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,32%, a 7.345,96 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,24%, a 27.179,375 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 perdeu 0,22%, a 9.212,07 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 avançou 0,53%, a 6.078,72 pontos.

A Opep confirmou nesta segunda-feira que alguns de seus integrantes reduzirão sua oferta em 1,16 milhão de barris por dia (bpd) a partir de maio e até o fim de 2023, como há havia sido revelado no domingo.

"Os principais beneficiários deste anúncio foram empresas como BP (+4,29%), Shell (+4,18%) e Harbour Energy (+5,72%), já que os preços do petróleo bruto atingiram seus níveis mais altos desde o início de março. O movimento da Opep+ é particularmente inútil para os bancos centrais que, embora preocupados com a inflação persistente, estão cada vez mais preocupados em elevar as taxas de seus níveis atuais", analisa a CMC Markets.

Segundo Gediminas ?imkus, formulador de políticas do Banco Central Europeu (BCE), um corte na meta de produção de petróleo anunciado por alguns dos principais exportadores do mundo é uma má notícia para a instituição, que tenta reduzir a inflação, mas não alterará fundamentalmente as perspectivas de política monetária.

Em segundo plano, investidores acompanharam uma rodada de dados da manufatura europeia: na zona do euro, o índice de gerentes de compras (PMI) industrial caiu para 47,3 em março na leitura final, mas superou a estimativa preliminar.

Os da Alemanha e do Reino Unido também ficaram abaixo da barreira de 50, indicando contração no setor.