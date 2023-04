Ana Maria Braga atualiza estado de saúde e revela que vai precisar continuar em repouso: Sob protesto

03/04/2023 | 14:10



Ana Maria Braga está afastada do comando do Mais Você desde o dia 27 de março, quando precisou passar por uma cirurgia de tratamento das varizes. A apresentadora revelou o procedimento através das redes e tinha garantido que estaria de volta o mais breve possível.

Porém, como nem tudo caminha como planejado, Ana contou, na manhã desta segunda-feira, dia 3, que vai precisar de mais alguns dias em repouso antes de poder voltar a apresentar o Mais Você. No Twitter, a chef de cozinha compartilhou um vídeo celebrando seu aniversário de 74 anos de idade com familiares e legendou:

Vou precisas ficar mais uns dias de repouso por recomendação médica. Ficarei aqui em casa, obediente, ouvindo meus médicos (sob protesto).

Na sequência, Ana Maria aproveitou para agradecer todas as mensagens de apoio e carinho que recebeu dos fãs:

Quero aproveitar e agradecer as tantas mensagens lindas e cheias de carinho que recebi de vocês, é muito amor! Aproveito para compartilhar um pouquinho do parabéns gostoso que cantamos no sábado [dia 1°]. Eu estou bem e ansiosa para retornar logo!