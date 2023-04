Happily Ever After, show de fogos mais querido da Disney, volta ao Magic Kingdom

Redação

O Happily Ever After, um dos shows noturnos mais queridos da Disney World, em Orlando, voltará a ser apresentado no Magic Kingdom a partir de 3 de abril, todas as noites. O espetáculo substituirá o Disney Enchantment, que foi criado especialmente para celebrar os 50 anos do complexo de Orlando e teve sua última exibição em 2 de abril.

A boa notícia é que o Happily Ever After chega com novidades. Além do Castelo da Cinderela, o show de luzes e projeções será ampliado para a Main Street U.S.A., a rua principal do parque temático. Assim, será possível ter uma experiência diferente dependendo do lugar em que você assistir a apresentação.

Como é o show Happily Ever After

No famoso show de fogos do Magic Kingdom, Happily Ever After, os visitantes podem ver projeções inspiradas em personagens e animações icônicas, como Aladdin, O Rei Leão, Peter Pan, Toy Story, Carros, Nemo, Up, Mulan, Detona Ralph, Moana e Frozen.

As músicas são perfeitamente sincronizadas e, em determinado momento, a Sininho voa apoiada em um cabo estendido, que mal pode ser visto. Enquanto isso, fogos tingem o céu de cores e efeitos belíssimos.

Epcot Forever também está de volta

Outro show noturno que retornará à Disney World em 3 de abril é o Epcot Forever. Embora seja uma apresentação provisória até a criação de um novo espetáculo, que deve ser lançado ainda este ano, os visitantes poderão aproveitar muitas luzes e uma série de fogos na World Showcase Lagoon do parque temático Epcot.

As músicas criadas para gerar uma viagem pela memória e um vislumbre do futuro são belíssimas. Vale a pena pegar um bom lugar, como em frente a área dos EUA, para curtir o espetáculo.

