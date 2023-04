5 dicas para fazer o pacote de dados durar até o fim do mês

Da Redação, com assessoria

Mais de 155 milhões de brasileiros possuem smartphone para uso pessoal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desses, 94,8% acessam à internet pelo aparelho. Porém, tão comum quanto o uso do telefone, é o fim do pacote de dados e o aviso de que será necessário contratar mais internet – um aborrecimento que pode ser evitado com algumas dicas simples. Pensando nisso, a Nomo, operadora de celular 100% digital, separou as principais dicas para fazer a franquia render até o fim do mês.

1. Fique atento antes de baixar aplicativos

Ao baixar um aplicativo, não olhe apenas quanto ele consome na hora do download. É importante também entender a relação de dados que ele acessará e consumirá quando já estiver instalado. Muitos apps atualizam e sincronizam automaticamente.

2. Ao chegar em casa, lembre-se de ligar o Wi-Fi

Um passo básico, mas importante. Muitas pessoas esquecem de ligar o Wi-Fi quando chegam em casa, consumindo o pacote de dados de maneira desnecessária. Sempre cheque se está conectado à rede doméstica e evite acabar com sua franquia antes do tempo.

3. Só faça atualizações quando estiver conectado ao Wi-Fi

Desligue a opção de atualizar seus aplicativos automaticamente — como apontado na primeira dica. Esses updates consomem, basicamente, todo o pacote de dados. Configure o celular para as atualizações só serem permitidas e executadas quando o celular estiver conectado a uma rede Wi-Fi.

4. Coloque os apps para dormir

Aplicativos como YouTube, TikTok e Instagram geram grande volume de dados. Alguns, inclusive, quando você não está usando o aparelho. Nesse caso vale desabilitar o uso da franquia em segundo plano, para não gastá-la à toa.

5. Aproveite os recursos offline

Muitos aplicativos oferecem funcionalidades offline. O Google Maps, por exemplo, deixa você baixar rotas quando estiver no Wi-Fi e depois visualizá-las sem precisar gastar seu pacote de dados. Diversos apps, por sua vez, já funcionam no modo “grátis”, dependendo do seu planos. Utilize-os para aumentar a vida útil do seu pacote.