Nasce Otto, segundo filho de Projota e Tamy Contro

03/04/2023 | 13:10



A família aumentou! Projota e Tamy Contro teriam dado boas-vindas ao segundo filho na manhã desta segunda-feira, dia 3 - segundo informações do jornal Metrópoles. Os papais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o parto.

Caso você não saiba, Otto é o segundo filho do casal. Os dois também são pais de Marieva, de três anos de idade. O anúncio da gravidez foi feito em 26 de novembro, através das redes sociais. Na época, Projota e Tamy declararam:

Estamos grávidos!! Com muita alegria a gente vem compartilhar com vocês que Marieva foi promovida a irmã mais velha, e nosso Otto já está a caminho.

Ainda segundo informações do jornal, o nascimento aconteceu apenas alguns dias após os dois confirmarem o fim do relacionamento. Eles estavam juntos de 2019.

Ao ser questionada por uma fã nas redes sociais, Tamy confirmou o fim do casamento e escreveu:

como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc.... Não quero falar mais detalhes sobre esse assunto, minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças. Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos.