João Guilherme faz homenagem após morte de avó, mãe de Leonardo

03/04/2023 | 13:10



João Guilherme prestou uma linda homenagem para sua avó paterna, Dona Carmem. A senhora morreu aos 85 anos de idade, no último sábado, 1º. Com isso, no dia seguinte, domingo, 2, o ator compartilhou uma foto da mãe de Leonardo.

Na legenda, ele escreveu:

Fazer de nossas vidas uma bela história para que mesmo na morte sejamos lembrados, amém. Carmem e Avelino juntos pra sempre.

A causa da morte não foi revelada pela família. As últimas despedidas foram realizadas ainda na manhã do domingo, em Goiânia. Amigos, admiradores e familiares se reuniram na capela do Cemitério Jardim das Palmeiras. Entre as pessoas que compareceram, estavam Leonardo, Poliana Rocha, Zé Felipe, Virginia Fonseca e Thiago Costa, filho do cantor Leandro.