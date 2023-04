Pai de Gerard Piqué teria dado aviso de despejo para Shakira

03/04/2023 | 13:11



Eita! No último sábado, dia 1, Shakira pegou um avião acompanhada de seus dois filhos, Sasha e Milan, e foi direto para Miami, nos Estados Unidos. Assim como teria ficado combinado com Gerard Piqué após a separação.

O ex-jogador de futebol teria concordado com a mudança, mas segundo informações do jornal La Vanguardia, o fato da cantora ter apressado todo o processo de deixar a Espanha teria o irritado. Por outro lado, Shakira parece ter uma boa justificativa para ter feito as malas e ido embora para os Estados Unidos.

Dessa vez, segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, o pai do ex-jogador de futebol teria entregue uma ordem de despejo à colombiana. A nota exigia que ela esvaziasse e deixasse a mansão onde morava com o ex-companheiro em Barcelona, na Espanha, até o final do mês de abril.

A casa do ex-casal estava no nome de Shakira e Piqué, porém em setembro de 2022, alguns meses depois da separação dos dois, o imóvel passou a ser propriedade de uma das empresas do atleta. Vale lembrar que os empreendimentos são administrados pelo pai do ex-jogador, por isso o aviso de despejo teria sido enviado por ele.

Mas calma! Não foi apenas a colombiana que recebeu a intimação. Os pais da cantora, William Mebarak e Nidia Ripoll, também foram informados que deveriam deixar a casa onde moravam.