Depois de suposta traição, assessoria de cunhada de Virginia Fonseca se pronuncia

03/04/2023 | 12:11



Vixe! William Gusmão, irmão de Virginia Fonseca, virou assunto na web depois de aparecer supostamente beijando e trocando carícias com uma mulher desconhecida durante uma festa, que aconteceu no último sábado, dia 1°. Acontece que o empresário é casado com Mellody Barreto, que está grávida.

Em nota ao jornal Metrópoles, a assessoria de imprensa da influenciadora se pronunciou sobre o assunto e afirmou que irão tomar medidas para preservar a integridade psicológica de Mellody e seu futuro filho.

Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações.

Vale lembrar que, há duas semanas, o casal realizou um chá revelação para contar aos amigos e familiares que está esperando um garotinho - que recebeu o nome de Gabriel. Virginia Fonseca, inclusive, foi convidada para ser madrinha da criança.