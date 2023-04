Bruna Biancardi se pronuncia após interação entre Bruna Marquezine e Thiaguinho: Superem

03/04/2023 | 12:10



Bruna Biancardi arranjou mais uma suposta polêmica para a conta! No último domingo, dia 2, a influenciadora surgiu sentada ao lado de Neymar Jr. curtindo o show de Thiaguinho pela televisão e internautas descobriram que ela não está seguindo o cantor nas redes sociais.

Bruna Marquezine estava curtindo o evento no Rio de Janeiro presencialmente com um look mega fashion e ainda interagiu com Thiaguinho e Péricles, a quem fez um pedido musical. No entanto, isso fez com que algumas pessoas suspeitassem que o unfollow de Biancardi poderia ter vindo após a interação.

Após ver a repercussão da suposta polêmica na web, a atual namorada de Neymar Jr. decidiu usar as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto:

Gente, apenas superem, escreveu ela.

A influenciadora ainda pediu:

Parem de inventar que segui/parei de seguir alguém só pra fortalecer as doideiras das cabeças de vocês, que criam essas loucuras. A vida é linda, vão viver a vida de vocês. Paz!