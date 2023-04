Revirando baú de memórias, Xuxa Meneghel revela que equipe fez reunião para a impedir de engravidar

03/04/2023 | 12:10



Ao completar 60 anos de idade, Xuxa Meneghel comemorou ao lado de fãs e admiradores em um cruzeiro com direito à parque temático, exposição de 60 figurinos usados pela apresentadora ao longo da carreira e até sessão de fotos com a eterna Rainha dos Baixinhos, uau!

Em entrevista ao Fantástico, transmitida no último domingo, dia 2, a atriz abriu o coração e falou sobre toda a preparação para o evento. Xuxa revelou que fez questão de pensar em todos os detalhes para tornar a experiência mágica e especial.

Como você já deve saber, Meneghel embalou a infância de muitas crianças. Por isso, ela fez questão de embarcar em uma viagem no tempo em alto-mar com fãs e admiradores. O cruzeiro contou com inúmeros detalhes que representaram toda a carreira da cantora e teve a presença de paquitas e outros participantes da Turma da Xuxa.

E, é claro que, ao celebrar uma idade tão importante, não dava para deixar de revistar o baú de memórias, né? Em entrevista ao canal WOWCAST, Xuxa relembrou com bastante carinho alguns momentos felizes e outros não tanto quando decidiu que queria engravidar de seu primeiro filho - Sasha.

Na época, a apresentadora estava com 30 anos de idade, porém, a decisão não foi bem vista pela equipe que a gerenciava naquele momento. A atriz revelou que organizaram uma reunião, com fotos e motivos, para impedi-la de engravidar, alegando que ter um filho seria prejudicial à sua carreira.

- Quando eu resolvi engravidar, fizeram uma reunião para que eu não engravidasse porque eu iria embagulhar [envelhecer] e ficar com o corpo feio. Perder o corpo da Barbie não é legal. Me diziam que a Barbie nunca tinha engravidado. Vieram algumas mulheres e me mostravam a barriga [me falavam]: Olha como você vai ficar, vai ficar feia.

Vale lembrar que Xuxa engravidou de Sasha Meneghel aos 35 anos de idade, fruto do antigo relacionamento com Luciano Szafir. A única filha da atriz nasceu no dia 28 de julho de 1998 e atualmente é casada com João Figueiredo.