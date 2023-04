Linn da Quebrada emociona o público em discurso no 'Dança dos Famosos'

03/04/2023 | 11:52



Linn da Quebrada foi eliminada do quadro Dança dos Famosos neste domingo, 2. Ainda que tenha saído da competição, a ex-BBB se emocionou - e emocionou a audiência - com a sua primeira apresentação em dupla no quadro do Domingão com Huck . Durante a atração, a atriz revelou que se sente orgulhosa do espaço que conquistou e explicou que, no início, se sentia constrangida com o seu corpo próximo a de um homem.

"Eu não sei nem nomear o que eu senti. Quando eu percebi essa proximidade com o outro do meu corpo, isso pode parecer tão cotidiano, tão corriqueiro, mas eu senti um constrangimento de algo que eu nunca tinha vivido. Meu corpo estar nesse estado, situação, feminino, travesti, mulher, eu comecei a chorar, porque percebi que nunca tinha vivido isso, nunca tinha vivido essa proximidade", explicou.

"E não me senti constrangida por mim, mas sim, por ele Hugo, professor. É uma loucura! Tem coisas que eu penso que não são necessariamente coisas que eu sinto. Com o Hugo eu tive a oportunidade de me sentir acolhida, me senti sem ter que fazer um discurso teórico, feminista", frisou.

"Eu dancei como uma mulher e fui tratada como uma mulher, como uma travesti mulher", celebrou a cantora.