7 filmes sobre inteligência artificial

03/04/2023



O conceito de inteligência artificial (AI, em inglês) não é novo, mas está mais atual do que nunca. O lançamento do ChatGPT movimentou diversos segmentos no mundo todo, com um sistema que responde às perguntas do usuário com base nas informações disponíveis na internet até 2021.

Desenvolvido pela empresa OpenAI, a sigla do nome do modelo de linguagem significa “Generative Pre-trained Transformer”, ou Transformador pré-treinado generativo, em tradução livre. Ou seja, basta fazer uma pergunta e o sistema traz uma resposta em questões de segundos.

O que hoje já é realidade, há muito vem sendo explorado pelo cinema em obras que antes eram consideradas distópicas. Filmes que abordam temas como a criação de inteligência artificial, a relação humano-robô, a ética e as implicações sociais e políticas dessa tecnologia são recorrentes na história e trazem reflexões importantes para a sociedade.

De acordo com o professor de História do Colégio Marista Maringá, Elton Silva, diversos autores exploram a temática em diferentes versões.

“Se considerarmos pessoas cujas ideias estavam à frente do seu tempo, faz sentido citar como por exemplo Aldous Huxley com seu livro Admirável Mundo Novo, ou o George Orwell com o livro 1984. As questões éticas, benefícios e limitações que as tecnologias nos trazem são sempre reflexões relevantes para melhorarmos enquanto sociedade e não incorrer novamente em erros históricos”, reflete.

Para o professor, se forem isoladas alegorias utópicas como teletransporte, as viagens no tempo ou o trânsito livre de um ser humano entre diferentes mundos e dimensões bizarras, por exemplo, podemos treinar nosso olhar para identificar as possibilidades daquilo que, no passado, foi vislumbrado como puro delírio, e que na atualidade se apresenta como projeto realizável.

“Esse exercício que envolve pesquisa, entretenimento e abstração pode se mostrar muito mais divertido e prazeroso do que se pensa”, conclui. Aqui estão alguns filmes famosos sobre inteligência artificial.

Caleb é um jovem programador que ganha um concurso para passar uma semana na casa de Nathan Bateman, presidente da empresa onde trabalha.

Lá ele encontra Ava, uma robô com inteligência artificial, muito sofisticada e evoluída, mas que pode estar sendo usada de formas que ultrapassam a ética.

Em uma trama complicada, com áreas cinzentas, Caleb terá dificuldades de saber quem está certo e em quem pode confiar para sair vivo.

Um retrato romântico da interação entre homens e máquinas, ou neste caso, sistemas operacionais. No filme, o escritor Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) se recupera do fim de seu relacionamento quando conhece o sistema operacional personalizado dotado de inteligência artificial.

Com a convivência próxima e íntima, ele logo se apaixona por Samantha, como é chamada. Como se fosse um relacionamento à distância, eles vivem em uma realidade distópica, mas cada vez mais possível.

Em um futuro próximo, em que as máquinas dominam o mundo e humanos são subjugados, há uma guerra entre os dois lados. Para resolver essa questão, um andróide (Arnold Schwarzenegger) é enviado ao passado para matar a mãe do líder dos rebeldes.

Mas os humanos também enviam um representante para protegê-la e garantir o futuro da humanidade.

Um clássico que revolucionou a ficção científica e métodos de filmagem na época, ainda é relevante e estimula reflexões. Neo (Keanu Reeves) é um hacker que é chamado ao movimento de resistência na luta contra a dominação das máquinas.

Tido como um messias, escolhido para libertar a humanidade, ele passa por diversas provações, em que duvida até de si mesmo, para salvar seus companheiros e se confirmar como o escolhido.

O longa de ficção científica de Steven Spielberg, com base em um projeto de Stanley Kubrick, trata da possibilidade de máquinas terem sentimentos. Em um futuro pós apocalíptico, uma empresa cria um robô em forma de criança, batizado de David.

Ele é programado para substituir o filho de um casal e amá-los para sempre, mas acaba tragicamente em um mundo em que máquinas de todos os tipos tentam sobreviver à mercê da sociedade.

O longa se passa no futuro, em 2019, quando robôs mais fortes, ágeis e inteligentes que os humanos são usados como escravos na colonização em outros planetas.

Quando um grupo deles faz um motim, policiais de elite chamados de Blade Runner, são convocados para acabar com qualquer tipo de androide. Quando cinco deles chega à Terra, um ex-Blade Runner (Harrison Ford) tem a missão de caçá-los.

O filme retrata a realidade de 2035, quando o uso dos robôs como empregados é comum e eles seguem a Lei dos Robóticos, que previne que qualquer mal seja feito aos humanos.

Mas quando Dr. Miles é morto e o principal suspeito é o robô Sonny, as coisas parecem sair da harmonia. O detetive Del Spooner (Will Smith) é chamado para investigar o caso e desvendar o que realmente aconteceu e o porquê.