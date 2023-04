Priscila Fantin desabafa sobre participar do Dança dos Famosos após diagnóstico de doença

03/04/2023 | 11:10



No último domingo, dia 2, aconteceu mais uma rodada de apresentações do Dança dos Famosos. Como você viu, Priscila Fantin sofreu bastante durante os ensaios por conta de uma doença que tem no intestino. A artista revelou sofrer de uma condição rara chamada paniculite mesentérica, que consiste numa inflamação crônica no tecido do intestino delgado.

Durante a última exibição do programa, a famosa desabafou sobre a rotina de preparação para decorar as coreografias.

- A gente tem pouco tempo para fazer nosso corpo entender cada ritmo, cada coreografia. [...] Entre um programa e outro tiveram ensaios, então esse período foi muito complicado para mim, me abalou bastante. Eu me forçava a comer, mas tudo o que eu comia doía. Ficar sem comer doía, beber água doía. Parece que tinha uma perfuração no meu estômago. Era uma dor muito louca que eu nunca tinha experimentado. Aquilo estava me consumindo emocionalmente.

Por conta dos sintomas da doença, Priscila teve dificuldade em se conectar à energia necessária e progredir nos ensaios:

- Isso me deixava muito triste. [...] Quando a gente passou a coreografia no palco eu fiquei bem emocionada por ter conseguido cumprir a coreografia inteira com energia. Porque, até então, eu não tinha conseguido imprimir nenhuma energia, eu só estava entendendo quais eram os passos.

A artista teve que passar dez dias em cuidados especiais para retomar a disposição.

- Estou cem por cento recuperada.