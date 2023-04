Páscoa luxuosa – Confira 3 destinos dos sonhos para celebrar a data

Redação

Quem pretende passar uma Páscoa luxuosa ainda encontra uma série de oportunidades dentro e fora do Brasil. Se a ideia é dar uma escapada, a Costa do Cacau, localizada na Bahia, é uma ótima opção.

Ilhéus, a capital turística da região, é o lar da Fábrica de Chocolate Caseiro Ilhéus e oferece praias incríveis e patrimônios religiosos para visitar. Ali há ótimos hotéis, bem como na vizinha Itacaré.

No sul do Brasil, por sua vez, o o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort sempre desponta como um destino dos sonhos. Agora, se a ideia é ousar para valer, vale saber que a região de Aspen-Snowmass ainda estará com neve para quem deseja passar uma Páscoa luxuosa nos EUA.

3 lugares para curtir uma Páscoa luxuosa

A agência de turismo Latitudes selecionou três destinos exclusivos com hotéis e experiências extraordinárias para quem está em busca de uma Páscoa luxuosa. Confira:

Costa do Cacau, na Bahia

O Txai Itacaré é um dos hotéis mais acolhedores da região de Itacaré e Ilhéus, no sul da Bahia. Situado à beira-mar em uma antiga fazenda de coco e cacau na Mata Atlântica, o resort oferece uma experiência única de visita às praias durante a época de desova das tartarugas, que ocorre nos meses mais quentes do ano.

Costa Esmeralda, em Santa Catarina

Para quem prefere o Sul do Brasil, o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort é uma opção com localização privilegiada em uma península particular na cidade de Governador Celso Ramos, a apenas 60 km de Florianópolis, em Santa Catarina.

O resort possui apenas 25 bangalôs em meio à natureza. Nos seus arredores, as montanhas encontram o mar cristalino da Costa Esmeralda.

Aspen-Snowmass, nos EUA

Se você procura fugir do calor, ainda é possível aproveitar o final da temporada de neve em Aspen-Snowmass, que vai até 16 de abril. A região do Colorado, nos Estados Unidos, é famosa pela diversidade de pistas, adequadas tanto para iniciantes como para esquiadores experientes.

Para aproveitar ao máximo, prefira se hospedar na base das montanhas, onde os hotéis de luxo oferecem acesso privilegiado ao complexo, como o charmoso The Little Nell, com cinco estrelas.

Outra opção é o Limelight Hotel Snowmass, localizado no coração da Snowmass Base Village e com acesso ski-in/ski-out. O empreendimento é perfeito para se hospedar com crianças, já que conta também com uma pista de gelo para patinação.