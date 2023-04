Dados de ritmo cardíaco dos smartwatches podem salvar vidas?

Da Redação, com assessoria

*Por Utpal Barman // Além de trazer chamadas, horários, lembretes e muito mais, os smartwatches podem acompanhar a saúde do usuário por meio do ritmo cardíaco e movimento. A maioria dos relógios inteligentes mais modernos, aliás, fornece dados da pressão sanguínea. Esses modelos mais recentes vêm também com monitorização de ECG (Eletrocardiograma).

Os dados obtidos, quando avaliados por meio de algoritmos de aprendizagem de máquinas para racionalizar certos fluxos de trabalho, podem ter amplos benefícios clínicos, como a avaliação instantânea da saúde, a notificação de serviços de emergência e até mesmo o controle de outros dispositivos ou máquinas via IoT (Internet das Coisas). Também podem diagnosticar problemas cardíacos graves, como ataque cardíaco, AVC, ou insuficiência cardíaca.

Devido a um estilo de vida sedentário, a doença cardíaca tornou-se uma das principais doenças dos dias atuais, mas ela pode ser controlada eficazmente se for alertada no tempo certo e diagnosticada em uma fase precoce.

Padrões de frequência cardíaca, portanto, podem fornecer informações comportamentais vitais, como padrão de trabalho, estresse mental, frequência cardíaca máxima e frequência cardíaca em repouso, que podem determinar a saúde geral de uma pessoa com ênfase na aptidão cardiovascular. O ritmo cardíaco dos smartwatches pode ser utilizado na prospecção de informações a partir da enorme quantidade de dados captados.

Existem várias técnicas – como regressão, previsão, classificação e agrupamento – na mineração de dados. Entre elas, a classificação é descrita como o processo de identificação de uma coleção de modelos que identifica padrões de dados de um grupo de acordo com suas características e define quais padrões são de que classe. Isto pode ser feito utilizando vários algoritmos de classificação, a exemplo de Rede Neural Artificial (ANN), k-Nearest Neighbor (k-NN) e Support Vector Machine (SVM).

Tradicionalmente, o ECG tem sido a técnica de monitorização cardíaca mais comum e dominante para identificar anomalias cardiovasculares e detectar irregularidades nos ritmos cardíacos. No entanto, devido à limitação da portabilidade do ECG, uma tecnologia mais recente chamada PPG (Fotopletismografia) demonstrou ser uma alternativa à monitorização da banda cardíaca (FC).

Em um estudo conduzido por Bolaños et al., foi possível notar que os sinais de variabilidade da frequência cardíaca (HRV) extraídos pelo PPG eram comparáveis aos registrados por meio do ECG. Isso indica que a tecnologia PPG tem um potencial para substituir o ECG para a extração de HRV.

Com o surgimento da tecnologia que poderia realizar muitos controles relacionados à saúde, o PPG tornou-se facilmente uma parte dos dispositivos utilizáveis. Entre todos, os relógios inteligentes tornaram-se um terreno para ter características de monitorização da saúde juntamente com outras utilidades da vida diária.

Para se ter ideia, em 2020, o mercado global de smartwatch foi avaliado em 68 milhões de unidades. Em 2026, espera-se que este valor atinja 230 milhões de dispositivos. Este rápido crescimento da procura no mercado da tecnologia wearable não se deve apenas à monitorização omnipresente, contínua e generalizada de sinais vitais, mas também aos desenvolvimentos tecnológicos de ponta em sensores e comunicações sem fios.

Um relógio inteligente pode salvar uma vida? Além do que já tratamos nesse artigo, é importante mencionar que as características e a conectividade do smartwatch ao mundo da internet podem ser aproveitadas para enviar alertas de emergência a membros da família ou provedores de cuidados de saúde em caso de situações de emergência. Há, inclusive, vários casos documentados desses dispositivos que salvaram vidas, especialmente devido à detecção de quedas e às funcionalidades de chamada SOS.

Naturalmente, existem algumas limitações. Os smartwatches podem ter sinais ruidosos, baixa precisão na detecção da frequência cardíaca em pessoas de pele mais escura, privacidade, e preocupações de segurança. Outro grande problema é determinar se os sinais acontecem durante a rotina diária, na prática de atividades físicas leves ou durante situações críticas. Isso se deve à suscetibilidade do PPG aos artefatos de movimento (MA) causados pelos movimentos das mãos ou ao ruído ambiental. A maioria dessas limitações pode, no entanto, ser superada.

*Utpal Barman é especialista em tecnologia. Possui mais de 20 anos de experiência, sendo nove anos como gerente de desenvolvimento na Índia e nos Estados Unidos, lidando com aspectos globais e transculturais da indústria. Trabalhou principalmente com clientes de telecomunicações como Charter, Vodafone, AT&T e A1