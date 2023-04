Datena aparece em vídeo com Boulos pedindo para ser vice do deputado do PSOL em SP

03/04/2023 | 10:47



Pré-candidato a prefeito da capital pelo PDT, o apresentador da Band José Luiz Datena aparece em um vídeo no qual conversa com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e tenta convencê-lo a aceitá-lo como candidato a vice em sua chapa na eleição do ano que vem.

"O PSOL tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. O PT não aceita isso e vai querer fazer o Haddad", disse Datena, que foi gravado aparentemente sem saber durante a conversa, que aconteceu na casa de Boulos.

Em seguida, o jornalista diz: "se você peitar o PT e disser que quer o Datena como candidato a vice...sinto muito. Política é como nuvem. (O PT) vai lançar um candidato próprio e tomar um nabo violento", diz o apresentador.

Procurados, Boulos não quis se manifestar e Datena ainda não havia respondido até a publicação desta matéria. A reportagem apurou que a conversa aconteceu recentemente na casa do deputado do PSOL que reuniu mais gente ligada ao futebol, inclusive o ex-jogador Neto. Boulos tem dito que seu vice será do PT.