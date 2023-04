Taxas de juros seguem alta dos retornos de T-Notes com inflação por petróleo no radar

03/04/2023 | 10:11



Os juros futuros começaram a sessão desta segunda-feira, 3, em alta, em sintonia com os retornos dos Treasuries, que são pressionados pelo avanço de mais de 6% do petróleo, o que eleva os temores com a inflação e com a possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) voltar a subir juros na próxima reunião.

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia para 13,24%, de 13,18% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,08%, de 12,01%, e o para janeiro de 2027 subia para 12,15%, de 12,07% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 ia para 12,59%, de 12,51% no ajuste anterior. O rendimento da T-note de 2 anos subia a 4,106% (de 4,031% no fim da tarde de sexta-feira); o da T-note de 10 anos avançava a 3,508% (de 3,480%).