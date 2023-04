No BBB23, Larissa confessa estar com medo de encarar o paredão com Domitila

03/04/2023 | 10:10



Com o jogo se estreitando, os nervos dos participantes estão à flor da pele. Na madrugada desta segunda-feira, dia 3, logo após a formação do paredão, Larissa admitiu que está com medo de encarar o favoritismo de Domitila. Isso porque a professora de Educação Física foi escolhida para encarar a berlinda com a Miss Alemanha, além de Amanda, e Marvvila.

- O público perdoa muito, já perdoou várias pessoas que erraram. Depois que tu fala uma coisa, as pessoas buscam coisas que talvez você tenha feito. Coisas que eu nem sei. Fico com medo disso, disse Larissa.

Domitila, por sua vez, analisou o discurso de Aline Wirley ao indicá-la para o paredão e criticou Larissa.

- Eu entendo que errei com a Larissa, mas depois de tanta conversa com ela... Parece, para mim, como se fosse uma instrumentalização do tema. Faz sentido?

Já no quarto do Líder, Aline refletiu:

- Fico tentando entender também se a gente não foi movido pelo ego, sabe? De colocar ela agora. Se a gente usou a estratégia certa, se era pra ter recuado e ter colocado outras pessoas.

Bruna Griphao se revoltou com Sarah Aline ao ouvir algumas conversas da sister por meio da Central. A psicóloga disse para Marvvila que acordou para o game quando o Fred Boco Roso a indicou para o paredão, dando a entender que ela também poderia votar em Larissa e Bruna. A psicóloga ainda disse que Alface só acordou quando os participantes do Quarto Deserto apontaram o dedo para ele, sem citar nomes. Ouvindo o papo, Bruna se irritou pois entendeu que Sarah a estava cutucando.

- Ela é o meu primeiro voto! Para mim, ela ainda não aprendeu a jogar no BBB. Que raiva!, disparou a atriz.