Bruna Marquezine tieta Péricles em show e vai à loucura ao ser notada pelo cantor

03/04/2023 | 10:10



Fã é fã, né? Bruna Marquezine saiu para curtir o Tardezinha, evento promovido por Thiaguinho, no último sábado, dia 1. Durante o show de Péricles, que fez uma participação, a atriz acabou ganhando a atenção do cantor. Ela estava tão feliz, cantando e curtindo com as amigas que foi notada pelo artista no palco, então aproveitou o momento para pedir uma música.

Ao ver que tinha conquistado a atenção de Péricles, Bruna gritou muito e comemorou dizendo:

- Ele vai cantar, você viu.

Bruna ainda chamou a atenção ao usar o top de cerca de três mil reais. Quem pode pode, né?