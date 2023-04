Charge do dia

Seri



03/04/2023 | 09:55



Está encerrada a invencibilidade do Palmeiras na temporada. Neste domingo, na Arena Barueri, a equipe de Abel Ferreira sucumbiu diante do Água Santa e perdeu por 2 a 1 o jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Bruno Mezenga anotou os dois gols do time de Diadema e ofuscou Endrick, que voltou a balançar as redes após longo jejum, banco de reservas e com sua qualidade técnica colocada em dúvida.