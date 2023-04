IR 2023: dicas para não cair na malha fina

Da Redação

Do 33Giga



03/04/2023 | 09:55



A Receita Federal do Brasil divulgou algumas novidades sobre a declaração do Imposto de Renda 2023, dentre elas, o prazo de entrega. Para este ano, a data limite é 31 de maio.

A Receita também informou que a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2023 estará disponível para quem estiver classificado nos níveis prata e ouro, com o intuito de diminuir a possibilidade de que os contribuintes incorram em equívocos e caiam na temida malha fina.

A advogada Tatiana Scaranello, especialista em Direito Tributário, destaca alguns pontos que merecem atenção.

“O contribuinte que tiver valores a serem restituídos deverá ficar atento, pois o primeiro lote será restituído em 31 de maio e o quinto lote em 29 de setembro deste ano”, diz. “O primeiro contempla o público denominado de prioridade – idosos, portadores de necessidades especiais, professores de magistério e, a grande novidade, os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou que tenham solicitado o recebimento da restituição via PIX.”

Um outro ponto que deve ser considerado no Imposto de Renda 2023, segundo Tatiana, é que quem operou na Bolsa de Valores somente estará obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda se alienou mais de R$ 40.000 ou realizou alguma operação que obteve ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto.

“Importante mencionar que quem operou day trade ou alienou fundos imobiliários com lucro continuará a ser obrigado a entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física”, explica a especialista.

Quanto à declaração pré-preenchida, Tatiana sinaliza quais novidades foram apresentadas pela Receita Federal do Brasil:

A obtenção automática de dados sobre imóveis diretamente dos cartórios; assim como as doações realizadas;

Os criptoativos declarados pelas denominadas Exchanges;

Os saldos das contas bancárias em 31 de dezembro de 2022;

A inclusão automática da conta bancária ou de um novo fundo de investimento do contribuinte.

“Um outro ponto importante sobre o Imposto de Renda 2023 é que, por conta da decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) de que os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia não são passíveis de incidência do imposto de renda, estes passarão a constar na ficha ‘rendimentos isentos e não tributáveis’”, informa a advogada.

Portanto, a Instrução Normativa nº 2134, da Receita Federal do Brasil, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 28 de fevereiro de 2023, trouxe várias novidades, devendo o contribuinte ficar atento ao entregar sua declaração para não incorrer em equívocos e cair na malha.