Shakira se despede de Barcelona e alfineta Gerard Piqué: Cidade onde aprendi que sem dúvida a amizade é mais longa que o amor

03/04/2023 | 08:10



Shakira está oficialmente morando em Miami, nos Estados Unidos, com os filhos. E ao deixar Barcelona, na Espanha, a cantora escreveu um longo texto se despedindo da vida na capital cosmopolita da região da Catalunha.

Ao compartilhar um clique da cidade, ela escreveu:

Me instalei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo ao lado da família, amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo em busca da sua felicidade.

E pensa que acabou? Não não. Shakira ainda soltou uma pequena alfinetada para o ex-marido:

Obrigado a todos que surfaram ao meu lado tantas ondas lá em Barcelona, cidade onde aprendi que sem dúvida a amizade é mais longa que o amor. Obrigado a todos que lá me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigado ao meu público espanhol que sempre me aconchegou com o seu carinho e lealdade. Para vocês apenas um até logo e como dizia tantas vezes meu pai, nos vemos nas curvas!

Vale lembrar que Shakira tomou a decisão de se mudar após a separação com Gerard Piqué. Os dois são pais de dois meninos, Milan e Sasha.