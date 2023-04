Ribeirão Pires faz exposição sobre cultura afro-brasileira

Da Redação



03/04/2023 | 06:15



Representatividade e exaltação da cultura afro-brasileira são alguns dos conceitos presentes na nova exposição da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires). Com obras da artista plástica Joyce Fresan, a mostra “Negras que nos habitam” abre suas portas nesta segunda-feira (3), a partir das 19h30.



Ao todo, 12 peças compõem a exposição que já percorreu diversos espaços no Grande ABC, como o Teatro Municipal de Santo André e o Centro de Formação de Professores de São Bernardo. “Sou uma artista que busca a conexão”, explicou Joyce. “Em minhas obras eu uso materiais que, ao meu ver, remetem à conexão do ser humano com a natureza. A exposição tem essa proposta de provocar uma reflexão sobre a mulher negra brasileira”, finalizou.



A exposição é gratuita e fica em cartaz até 28 de abril. As visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h. A Escola de Artes da cidade fica na rua Dr. Yutaka Ishihara, 218, Jardim Pastoril.