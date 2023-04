Caminhada pelo Dia Mundial do Autismo reúne mais de 1.000 pessoas em Santo André

Da Redação



O Paço Municipal de Santo André recebeu, neste domingo (2), mais de 1.000 pessoas durante a 5ª Caminhada da Conscientização do Autismo. A atividade chamou atenção para o fim da discriminação e destacou a importância da inclusão de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). <EM>"Além deste evento estar no nosso calendário de atividades do aniversário da cidade, temos que alertar a sociedade sobre a importância de avançarmos em políticas públicas relacionadas ao TEA, além de quebrarmos o preconceito e, em muitos casos, a falta de informação sobre o tema", destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).<EM>Ele também ressaltou que a cidade deseja impulsionar cada vez mais o respeito a todos os moradores da cidade em projetos como esse.



O percurso foi do espelho d’água do Paço até o estacionamento da Prefeitura. Depois, os participantes aproveitaram o espaço para brincadeiras e outras atividades. "Participar dessa caminhada é um grande presente. Descobrimos recentemente que nosso filho tem TEA e, a partir disso, abraçamos essa causa”, destacou Camila Lopes, que foi com o marido Jansen Fernandes e o filho ao evento.



"O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Nenhum autista é igual ao outro e cada um vai representar a diversidade do transtorno de forma única", explica o secretário da Pessoa com Deficiência da cidade, Jobert Minhoca. "Abraçar a causa do TEA é uma das nossas principais bandeiras”, complementou.



São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires também promoveram ações no Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Na 1ª Caminhada e Piquenique Comunitário "Mais Informação Menos Preconceito" de Ribeirão, a Prefeitura afirma que 300 pessoas participaram da iniciativa na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna.