Cidades da região têm 415 vagas de emprego nos centros públicos

Da Redação



03/04/2023 | 06:05



Mesmo com o feriado de Páscoa, é possível aproveitar os três dias úteis da semana para buscar um emprego ou a recolocação no mercado de trabalho. Os centros públicos da rgião oferecem 415 vagas. A cidade com maior quantidade é São Bernardo, com 329 oportunidades. Em seguida vem Diadema (57), Santo André (20) e Ribeirão Pires (nove). As demais não informaram.



Em São Bernardo, chama atenção a quantidade de vagas para auxiliar de limpeza (40), controlador de entrada e saída (36), atendente de Lanchonete (30) e atendente de pedágio (15). Os interessados devem procurar a CTR (Central de Trabalho e Renda), no Poupatempo.



Em Santo André, os destaques são para costureira de máquinas industriais e mecânico de automóveis. Para as duas funções existem cinco vagas. Informações no Paço Municipal.



CAMP

O Camp Piero Pollone de Santo André oferece oportunidades para jovens de 18 a 21 anos. Estão abertas as inscrições para pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho. A instituição localizada no bairro Jardim Ana Maria oferece programas de capacitação que preparam os jovens para atuarem como aprendizes nas empresas parceiras.



No momento, estão disponíveis colocações para aprendiz de comércio (Centro da Capital). Os interessados devem ser estudantes do ensino regular ou ter ensino médio concluído e disponibilidade para trabalhar aos sábados. O salário médio é de R$ 888. Inscrições podem ser feitas no site.