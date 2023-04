Marcelo pede R$ 23 milhões para melhorias no Hospital Nardini, em Mauá

Wilson Moço



03/04/2023 | 06:03



O prefeito Marcelo Oliveira (PT) aproveitou viagem a Brasília, entre quarta e quinta-feira, para encontro com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Berger Barbosa, a fim de tentar agilizar o processo para liberação de pelo menos R$ 23 milhões, que serão destinados à reforma do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Segundo o chefe do Executivo, o mais provável é que a verba seja direcionada à revitalização do segundo andar, além da pintura de toda a parte externa.



O petista também iniciou conversas com o ministério pela liberação de verba que será utilizada para retirar o setor administrativo de dentro do hospital, a fim de liberar espaço para a abertura de mais leitos. A ideia, em princípio, é conseguir imóvel no entorno para manter o departamento próximo do Hospital Nardini. “Aproveitei a ida a Brasília para também fazer o cadastramento com pedido de novos leitos, assim como fazer o recadastro dos que já temos. Acredito que em breve teremos uma resposta positiva”, comentou o prefeito.



Marcelo Oliveira foi recebido também pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com quem protocolou novas demandas. Entre as quais, liberação de verbas para a compra de quatro novas ambulâncias para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uma vez que a base mauaense atende também Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, além de recursos para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e da quinta UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.



Ainda no encontro com Padilha, o prefeito tratou de projetos relacionados à infraestrutura para os quais o município pleiteia junto ao governo federal o aporte de cerca de R$ 132 milhões. Os ofícios protocolados pelo chefe do Executivo incluem obras do complexo viário que ligará o Jardim Zaíra à Vila Santa Cecília, cuja segunda fase será iniciada nos próximos dias (muros de contenção), e construção de viaduto que vai garantir mais fluidez ao trânsito, no entroncamento das avenidas Barão de Mauá, Presidente Castelo Branco e Antonia Rosa Fioravanti, entre outras intervenções na região da Vila Magini e Jardim Zaíra.



Além de novos projetos e demandas, o petista tratou de convênios já celebrados por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) durante os mandatos anteriores dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT). De acordo com a administração, os acordos estavam parados devido à falta de interesse da antiga gestão municipal em avançar nas tratativas. Entre os temas, o destravamento dos projetos do PAC para urbanização do Jardim Oratório, Chafic/Macuco, mobilidade urbana, encostas e áreas de risco.



Durante os dois dias que esteve em Brasília, Marcelo Oliveira também participou da Marcha dos Prefeitos, evento promovido ao longo da semana pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Além dos encontros com Padilha, Berger Barbosa e outros nomes do primeiro escalão do governo, esteve com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. “Conversamos sobre a possibilidade de firmarmos um convênio para ampliar nossa capacidade de atendimento a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Ele (Alckmin) ficou de verificar internamente, junto às áreas de saúde, educação e assistência social do governo federal, e vai nos retornar com as propostas”, explicou o prefeito.