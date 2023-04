Jornais e jornalistas. Encontro em São Bernardo. História construída e um projeto que nasce

Ademir Medici



O Centro de Memória reuniu esse time da foto em uma conversa girando em torno da Imprensa do Grande ABC

“Ávido colecionador de veículos (de comunicação) do Grande ABC, Valdenízio Petrolli pesquisou a história da imprensa local no mestrado e do Diário do Grande ABC no doutorado, ambos realizados na Umesp com orientação do professor José Marques de Melo”.

Cf. Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), 11-2-2020.

Quarta-feira, 29 de março de 2023. Foi o encontro de jornalistas veteranos com memorialistas. Em pauta, a história dos jornais que circularam (e/ou circulam) na cidade. Depoimentos comoventes de nomes como Cyro Cassettari, José Quaglio Neto, Nevino Antonio Rocco e Tércio Nelly.



Da nova geração, Bia Floret e Angelica Nicoletti, com os pitacos de Didi Bellinghausen, Fúlvio Bechelli, João de Deus e Marquitto Riotto.

Os depoentes lembraram nomes e situações em torno dos jornais.



“A Volkswagen publicava uma página de anúncio por mês (no semanário ‘A Vanguarda’), até que o prefeito Lauro Gomes ameaçou: ‘se sair mais um anúncio, nós cortamos a distribuição de água na indústria’. ‘A Vanguarda’ era crítica feroz do governo Lauro” (Nevino Rocco).



“O lançamento do termo ‘Bernô’ nasceu nas nossas colunas, seguindo o exemplo de ‘Belô’, adotado por Belo Horizonte. Hoje ‘Bernô’ é utilizado por todo mundo, para nossa alegria” (Cyro Cassettari).



“A gente não ganhava nada, todo mundo era voluntário” (Tércio Nelly).

HEMEROTECA

A exemplo de outras casas de memória do Grande ABC, o Centro de Memória de São Bernardo mantém uma hemeroteca. Os mais antigos jornais da coleção são reunidos em 16 volumes com títulos entre as décadas de 1920 e 1950, organizados por Octaviano Gaiarsa e doados em 1986 pelo jornalista Valdenízio Petrolli.



Em sua dissertação de mestrado pela Metodista, “História da Imprensa no ABC Paulista”, de 1983, Petrolli traça o perfil de 303 jornais que circularam na região entre 1904 (do pioneiro “O Monitor”) e 1982.



Um estudioso do tema, o saudoso Petrolli, daí porque, na reunião de quarta-feira, nasceu a ideia de se dar o nome do jornalista à hemeroteca do Centro de Memória de São Bernardo. Uma justa homenagem a quem tanto fez pelo registro e estudo da memória da Imprensa do Grande ABC.





QUE REDAÇÃO! Jornalistas e memorialistas. Os bastidores de um jornal. Quem preserva essa história. O que há por trás de uma notícia. Ideais defendidos. Ideias debatidas. Informação democratizada sem essa de fake news; no destaque, Valdenízio Petrolli (1950-2020), o que amava jornais

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 3 de abril de 1993 – ano 34, edição 8351

MANCHETE – CSN é privatizada e Brizola ataca Itamar. Venda do lote mínimo de ações da Companhia Siderúrgica Nacional não foi atingida e leilão pode ser cancelado.

Leonel Brizola anunciava seu rompimento com o presidente Itamar Franco.

O governador do Rio acusava o governo de favorecer a iniciativa privada em prejuízo dos operários da CSN.

PLEBISCITO/TRIBUNA – Vera Severiano, vereadora de São Caetano: presidencialismo; Cássia Kiss, atriz: parlamentarismo.

EM 3 DE ABRIL DE...

1943 - Caravana de gasogenistas, que incluía os irmãos Platzer, de Santo André, e técnicos da General Motors, de São Caetano, visitava o presidente Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

NOTA - Gasogenista era o fabricante do gasogênio, engenhoca implantada nas traseiras de veículos para produzir gás em substituição à gasolina, racionada naqueles tempos de guerra.

1953 – Rotary Santo André premia os melhores alunos da cidade: Alberto Dalle Serie, Alcides Bovo, Alcindo Tavernaro, Ângelo Bongiorno, Antônio Coelho, Branko Horn, Detlef Saraiva, Edméa José dos Santos, Francisco Hernandes Canet, Galileu Landini, Isao Oka, Jarbas Monteiro Cembranelli, João Boscariolli, Lívio Tito de Campos, Mário Wanderley Junqueira Vieira, Nelson Fabretti, Nelson Osvaldo Bassani, Roberto S. Boszko, Toshiko Niwa, Vitautas Macovicius e Waldemar Francisco Fabretti.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jacareí (1653), Águas de Santa Bárbara (1876) e Cerquilho (1948).

¦ Pelo Brasil: Aracruz (ES), Araranguá e Seara (SC), Belford Roxo (RJ), Entre Rios (BA), Itanhangá (MT), Pedro Osório e Santo Antônio da Patrulha (RS); e Tibau do Sul (RN).